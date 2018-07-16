马云的亚洲首富头衔被印度人夺走了

据彭博社当地时间7月13日报道，印度的穆克什•安巴尼13日取代阿里巴巴创始人马云，正式登顶亚洲首富。穆克什近期还宣布进军电子商务产业，打造“印度淘宝”。
据报道，随着印度信实工业周五股价（13日）上涨1.6%，61岁的该集团掌门人穆克什•安巴尼的身家也升至443亿美元，超越马云的440亿美元，登上了亚洲首富的宝座。
穆克什•安巴尼与弟弟阿尼尔•安巴尼是印度有名的“富二代”，其父创办的信实工业是印度最大的私营家族企业，在印度国家电力、石油勘探、金融、生物科技及电信等领域均有涉及。
2002年，安巴尼兄弟的父亲去世，穆克什与弟弟阿尼尔爆发继承权争夺大战，直至2005年6月才尘埃落定。穆克什最终夺得集团旗下主营石油化工业务的信实工业有限公司和印度石化公司，而阿尼尔则接手信实能源、信实电信和信实资本。
2016年，痛失电信业务的穆克什成立了Reliance Jio，后者迅速成为印度第四大电信运营商，而阿尼尔掌管的信实电信（Reliance Communications）则逐渐从第二大运营商跌至第七。
过去6个月间，穆克什的财富值激增40亿美元，这不但得益于其名下企业石化产能的提高，还因新公司Reliance Jio在印度市场获得了巨大成功。相比之下，今年以来，马云的身家已经缩水14亿美元。
据华尔街见闻报道，本月早些时候，穆克什在年度股东大会上还公布了他的宏伟计划：通过旗下拥有2.15亿用户的电信公司扩展其电商业务，打造印度版的淘宝或亚马逊。
除产业之争外，穆克什斥资几十亿美元，在孟买市郊打造的全球最大、最奢华的27层私人住宅也曾是媒体关注的焦点。这座豪宅中除穆克什夫妇及3名子女外，还配有600名全职佣人。
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