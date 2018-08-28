丹麦货轮首次试航北极航道 BBC：中俄早已先下手

英媒称，在北冰洋为大型集装箱货轮开辟商用航线，到目前为止基本上还属于纸上谈兵，咫尺天涯。但地球变暖、北极群雄争霸，北冰洋航线的商业价值再度引人关注，同时，世界货运巨头马士基航运的最新尝试如果取得令人满意的结果，那么这个愿景将离现实更近一码。
据英国广播公司网站8月24日报道，北海航线东起美国和俄罗斯之间的白令海峡，沿俄罗斯北部向西延伸至挪威，连接欧亚的航行时间可以比苏伊士运河航线缩短一、二周。北极航线开通不但将大幅度降低航海时间和燃料成本，同时也能避免经由印度洋等危险地区时的海盗威胁。一旦航道开通，将在很大程度上改变现有世界经济和地缘政治格局。但受极地气候、破冰成本和船只体积等因素掣肘，目前它只是具有替代苏伊士运河航线的潜力。迄今为止，试图通过这个航道的船只，无论是货船还是科学考察船，都需要核动力破冰船开道护航。
但全球变暖使得情况出现变化，北极冰层持续融化，今年北极圈夏季异常高温，部分地区气温突破摄氏30度。为生态环境亮起红灯的同时，北海航线的价值再次浮出水面。据哥本哈根商学院2016年发表的报告，按目前的冰层融化速度推算，大约到2040年，从经济核算意义上讲北海航线就可以作为商业航线投入使用，当然也可能提前。
报道称，马士基公司的Venta Maersk集装箱货轮8月下旬启航，从俄罗斯的符拉迪沃斯托克经北海航线前往圣彼得堡，航程时间约一个月左右，预计9月底抵达，这是挺进北极航线的第一艘集装箱货轮。Venta Maersk集装箱货轮2018年建成，属于“冰级”，货轮可装载3600个标准集装箱，此次北冰洋首航集装箱里装有冰冻鱼类、冷藏食品和普通商品货物，主要是测试航道，“探索集装箱货轮通过北海航线的可能性”。
此外，这次航行还肩负收集北冰洋冰层融化数据的任务，马士基航运公司将根据这些数据评估北海航线的商业运营可行性。但马士基公司强调，这条航线目前还不具备航运网络的商业替代选项，商业航线的决定因素包括客户需求、交易性质和人口密度等，背后更大的依托是相关地区的经济和市场。
报道称，马士基不是第一个挑战北海航线的公司，北冰洋航线商船常态化航行在中国的“一带一路”倡议中占重要地位，是拓展欧亚贸易通道的一部分。
中国国营企业中远集团的多功能货轮莲花松2017年7月从上海港启航，经停连云港后取道北极东北通道前往俄罗斯，船上装载了出口俄罗斯的重工机械设备，用于莫斯科地铁隧道施工，还有一些化工厂机械设备。那是莲花松的北极首航，也是中远海运2017年窗口期多次北极航行的第一次。之前，中远海运船舶在2013年、2015年和2016年3次通过北海航线的东北航道，为中国商船经北极常态化航行探路。
虽然北海航线对大型货轮有诸多限制，无法全年使用，船体和吨位不能太大，但俄罗斯已经把这条航线作为国家战略资产。俄罗斯一艘经特殊改装的液化天然气运输船去年7月从符拉迪沃斯托克经北海航线抵达中国，全程没有破冰船开道，也是首次。今年，俄罗斯天然气公司诺瓦泰克公司（Novatek）用一艘液化天然气运输船又经北极航道前往中国。俄罗斯政府今年至少批准了370艘大小船只使用北极航道。2012年获得莫斯科批准从欧洲通过北极航道驶往亚洲的海轮只有46艘，2011年则只有4艘。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost