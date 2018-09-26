中方表示愿与澳方重回正轨 两国在南太平洋并无冲突

澳媒称，北京表示愿与澳大利亚莫里森政府重建关系，并称两国在南太平洋并无冲突。





据澳大利亚《金融评论报》网站 9 月 25 日报道，在中国和澳大利亚外长纽约会晤后，对澳大利亚与其最大贸易伙伴的关系出现了积极的评估。





中国国务委员兼外长王毅在联合国大会间隙会见了澳大利亚外长玛丽斯 · 佩恩后说，他相信两国关系能够重回轨道。王毅谈到两国 “ 经济上高度互补 ” 。





中国外交部在会谈后不久援引王毅的话说： “ 中国注意到澳大利亚新一届政府表示愿采取积极的对华政策，希望这有助于中澳关系汲取以往教训，重回健康发展轨道。 ”





“ 外长女士表示澳大利亚政府将坚持奉行一个中国政策，这体现了澳方对中国核心利益的尊重。 ”





王毅说： “ 中方愿在相互尊重基础上，同澳方重建相互信任。 ”





王毅的讲话是北京方面迄今发出的最强烈信号，表明在 2017 年两国关系因中国干预的说法而恶化后，北京愿意与莫里森政府合作。在澳大利亚时任总理马尔科姆 · 特恩布尔上月发表和解性讲话后，堪培拉和北京之间的外交紧张关系开始缓和。





王毅的讲话与今年 5 月在阿根廷出席二十国集团外长会议间隙同澳时任外长朱莉 · 毕晓普会晤后发表的讲话形成了鲜明对比。





王毅说，中国同南太平洋岛国的关系不影响这些国家同其他国家的关系。





王毅说： “ 中方同南太岛国的合作是透明、开放的。 ”





“ 中国和澳大利亚在南太事务上不存在冲突。我们愿与澳方根据南太岛国的需要开展三方合作。 ”





佩恩表示，澳大利亚愿通过

“

建设性对话

”

在中国

“

一带一路

”

基础设施项目上

“

加强合作

”

。

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