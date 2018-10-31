斯里兰卡被撤总理拒不卸任 议长呼吁通过议会解决问题

外媒称，斯里兰卡议会议长卡鲁 · 贾亚苏里亚 10 月 29 日说，他要求总统迈特里帕拉 · 西里塞纳撤销暂停议会的决定，允许议员们解决被解职总理拉尼尔 · 维克勒马辛哈与国家元首之间令人担忧的权力斗争。





据法新社 10 月 29 日报道，贾亚苏里亚说： “ 我们应该通过议会解决这个问题，如果我们把它带到街头，那将发生一场巨大的流血事件。 ”





维克勒马辛哈说，来自支持他的阵营和反对派的大多数议员都希望恢复议会。





他说： “ 目前存在权力真空，没有人全权管理这个国家。 ”





他说： “ 这就是为什么我们希望议会立即启动，以决定谁享有多数席位，我仍然是拥有多数地位的总理。 ”





另据路透社 10 月 29 日报道，斯里兰卡警方发言人说，警方已于 29 日因周末发生的枪击事件逮捕了被解职的石油部长阿尔朱纳 · 拉纳通加。





警方发言人鲁万 · 古纳塞克拉表示： “ 科伦坡刑警因枪击事件逮捕了拉纳通加，他将很快被送交法庭。 ”





此外据法新社 10 月 28 日报道，斯里兰卡总统西里塞纳突然将总理维克勒马辛哈解职一事引发该国政治危机。 28 日，有一名男子在遭枪击后身亡，另有两人受伤。





报道称，斯里兰卡前内阁石油部长是被解职总理的亲信。警方称，一群总统的支持者企图冲击这位部长，他的保镖们开枪导致三人死伤。





科伦坡国家医院发言人称，其中一名 34 岁的男性伤者在送到医院后不久死亡。





报道称，这是斯里兰卡总统于 26 日解职总理后，该国发生的首个与此相关的暴力活动。被解职的总理 28 日依旧抵抗，拒绝离开在科伦坡的总理官邸，有近千名他的支持者集结在官邸附近。此前，总统领导的政党要求 69 岁的维克勒马辛哈于 28 日上午前离开官邸。





维克勒马辛哈认为对他的解职行为非法，并对总统领导政党的最后通牒不予理睬。被任命为新总理的马欣达 · 拉贾帕克萨已经宣誓就职。





斯里兰卡有关方面的负责人指出，警方现在开始要求授权驱逐被解职的总理，而这有可能会加剧该国的政治危机。





报道称，目前，斯里兰卡警察的所有休假已被全部取消。维克勒马辛哈要求举行议会紧急会议以证明其仍有权力。但是，总统西里塞纳已经宣布议会临时休会至 11 月 16 日，从而阻止议会对其决定提出抗议。





斯里兰卡议会议长贾亚苏里亚 28 日认为，鉴于其他候选人无法取得议会多数，前任总理留任的要求是合法的。贾亚苏里亚对总统表示，议会被临时休会可能会引发 “ 国家严重和无法预见的后果 ” 。





又据法新社 10 月 28 日报道，美国国务院 28 日呼吁斯里兰卡总统 “ 立即重新召集议会 ” ，以便平息由总理突然被解职引发的宪法危机。





国务院女发言人希瑟 · 诺尔特在一份声明中说： “ 我们敦促所有各方避免威吓与暴力。 ”





她说： “ 我们呼吁总统 —— 在同议长协商的情况下 —— 立即重新召集议会，并让斯里兰卡人民民主选举的议员履行职责，以确认谁将领导政府。 ”





另据《印度时报》网站

10

月

29

日报道，

28

日，印度外交部发言人说：

“

印度正在密切关注斯里兰卡近期的政治局势。作为一个民主国家和关系密切的友好邻国，我们希望民主价值观和宪法程序会得到尊重。我们将继续向友好的斯里兰卡人民提供我们的发展援助。

”

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