不带美国玩儿了！美媒：加欧商讨WTO改革未邀请美国

美媒称，美国总统唐纳德·特朗普希望毁掉全球贸易规则。随着世界头号经济大国与迅速崛起的亚洲大国之间的争斗愈演愈烈，加拿大和欧盟正悄悄地致力于更新国际商务法规。
据美联社10月22日报道，加拿大将于24日和25日在渥太华接待来自欧盟和其他大约12个国家的部长，以讨论世界贸易组织（WTO）的改革。加拿大说，它希望召开一场“志同道合之人”的会议——美国没有获得邀请。
报道称，正在与中国进行双边合作的欧盟上个月就如何改革世贸组织曾提出想法。
欧盟驻世贸组织大使马克·范赫克伦本月在日内瓦一次小组讨论会上说：“我们确实认为，现在是采取行动的时候了。我们现在需要把提议摆到桌面上，开始谈判。”
据报道，在这一进程中，美国很大程度上是在自我放逐。在对中国企业获得国家补贴或中国国内商业规则缺乏透明度等问题表示不满后，美国便撒手不管，坐视其他国家努力达成妥协。
美国驻世贸组织大使丹尼斯·谢伊在日内瓦小组讨论会上说：“我知道欧盟有自己的文件，加拿大和其他国家正在研究提议。如果这些提议来到日内瓦，我们肯定会予以关注。”
报道认为，改革将是一项艰巨的任务：世贸组织以协商一致的方式运作，所有164个成员都必须同意（改革）。
美国的攻击目标之一是世贸组织的上诉机构，一些人认为这是总部设在日内瓦的世贸组织王冠上的明珠。
谢伊还说，上诉机构增加了新的权力，而且没有按时解决案件，因而偏离了原来的授权。
特朗普称世贸组织“不公平”，并扬言要让美国退出。
中国坚称自己遵守相关规定，并指出中国企业向海外所有者支付的知识产权使用费是中国加入世贸组织前的14倍。中国正在慢慢开放经济。
报道称，在许多方面，世贸组织早就应该进行改革了。多年来，世贸组织帮助各国大幅降低了关税，帮助提振了经济，但自24年前成立以来，其规则几乎没有变过。
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