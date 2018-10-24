日本风疹流行 美疾控中心建议孕妇勿前往日本

据日本共同社24日报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）日前发布建议称，鉴于当前日本风疹流行，建议未接种疫苗或过去未曾感染过风疹的孕妇勿前往日本。孕妇在妊娠初期感染风疹可能会导致婴儿患有听觉障碍、心脏病等，因此需要特别注意。
据《日本时报》报道，以日本关东为主的地区，正在流行风疹。日本国立传染病研究所23日公布数据称，截至14日的一周内新增风疹患者141人，连续6周持续每周增加约150人。今年累计患者为1289人，与去年全年的93名患者相比增加了12倍多。
2013年日本曾出现过大规模风疹疫情，患者总数超过1万人。日媒《产经新闻》称，今年的情况极像上一次风疹大流行之前的情况，如果风疹患者继续增多可能会影响到2020年东京奥运会。
风疹是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病，包括先天性感染和后天获得性感染。风疹病毒可通过飞沫传播，主要症状有发热、全身皮疹、淋巴结肿大等，孕妇早期感染风疹病毒后，可导致以婴儿先天性缺陷为主的先天性风疹综合征，胎儿可能出现听觉障碍、白内障或心脏病等。
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