关税已开始侵蚀美国企业获利增长

容易赚钱的日子可能已经到头。
美国企业获利增速在年初大幅增长后慢了下来，中美贸易战也开始给卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)和福特汽车(Ford)(F.N)等诸多企业带来压力。
据Refinitiv数据，虽然本季以来获利增幅仍高达22%，但标普500指数成份企业获利超出分析师预期的幅度，仅为第一季时的近一半。
加上升息使得债券更受欢迎，获利增长放缓正在削弱投资者人气，促使全球股市周二大跌。
“这些贸易紧张情绪在国内发酵，影响市场的基本面，”OppenheimerFunds股票分析师Tally Leger称。“拜关税所赐，我们面临着美元走强，油价上涨和利率上升的多重阻力。”
美国总统特朗普曾以其任期内股市上涨为傲，但这次股市波动不巧正赶在期中选举前两周的时间点。
特朗普把侧重点放在全球贸易政策上，以期重振美国制造业。
但全球最大的建筑设备生产商卡特彼勒在周二美国市场开盘前说，特朗普的钢铁进口关税和货运费上升，导致公司最近一个季度产生约4,000万美元成本。卡特彼勒股价盘中一度下跌近8.0%，收盘跌7.6%。
“贸易紧张局势的确令企业获利承压，我们或许看到获利增长见顶，”CFRA Research驻纽约的首席投资策略师Sam Stovall说。他还称，如此一来，在市场估值已高的情况下，投资人可能不愿再支撑那么高的市盈率。
Refinitiv数据显示，截至周一，标普500指数.SPX成分股企业的预期市盈率为16.2，低于1月22日创下的2018年峰值18.5。与此同时，据TrimTabs投资研究，美国企业今年将回购逾1万亿(兆)美元自家股票，而估值下降可能会诱使他们回购更多。
**抵消减税的影响**
由共和党掌控的美国国会在2017年12月通过的1.5万亿(兆)美元减税计划提振了今年稍早的企业获利，并鼓励企业将海外获利汇回美国，但分析师称，减税的影响现在正在被新进口关税带来的成本所抵消。
在提到关税这一负面因素的企业中，3M公司(MMM.N)股价大跌。受中国市场放缓和关税成本增加影响，此前该公司公布的营收低于预期的幅度为两年来最大，还下调了获利预期。
将于周三公布业绩的福特汽车9月末曾表示，钢铁关税已经导致公司获利减少10亿美元。
Refinitiv数据显示，今年第一季度，标普500指数成分股企业总体获利增长率触及26.6%的顶点。
第三季度目前有望实现22.1%的增长率，但明年第二季度获利增长预计将放缓至9%，因为2018年减税措施的提振令企业的业绩比较基数上升。获利方面的其他担忧包括美元走强和加息。
圣路易斯Edward Jones的投资策略师Kate Warne称，其他大型企业的获利前景恶化可能加速股市抛盘。
“现在有很多大型企业获利未达预期，我认为这导致投资者担心企业是否能够继续维持强劲的获利增长，尤其是曾经业绩超预期、而现在称前景不甚乐观的企业，”她说。（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost