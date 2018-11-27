俄罗斯反控挑起争端各国纷纷声援力挺乌克兰

俄罗斯与乌克兰在克里米亚半岛附近的克赤海峡冲突持续延烧，俄罗斯今日不理会国际间要求释放乌克兰海军船只的要求，反而指控乌克兰挑起争端。
综合媒体报导，乌克兰3艘海军船只在经过克里米亚半岛附近的克赤海峡时，被俄罗斯攻击并扣留，尽管欧盟执委会（European Commission）要求俄罗斯释放这3艘乌克兰的船只，但俄罗斯不仅没有回应要求，还指控乌克兰的这3艘船非法进入俄罗斯领海，主动挑起争端。
但根据两国在2003年签署的协定，乌克兰与俄罗斯共享克赤海峡与亚速海的主权。
对此各国领袖也纷纷发表声明，德国总理梅克尔希望两国能尽快展开对话，认为这次的事件挑起了「严重的问题」，且俄罗斯用武力威胁乌克兰是“不合理”的；德国外交部长马斯（Heiko Maas）则透过推特表示，“俄罗斯封锁通往亚速海的通道是不能被接受的”。
丹麦外交部长塞穆森（Anders Samuelsen）说，“这样的发展相当令人不安，而且（冲突）很可能会再升级”，丹麦会完全地支持乌克兰；加拿大外交部长佛里兰（Chrystia Freeland）表示，“加拿大会坚定地支持乌克兰的主权”，并谴责俄罗斯的侵略；土耳其政府也表示，“行驶于克赤海峡的权利不应被剥夺”，呼吁双方避免任何可能危及区域和平、稳定的行动。（自由时报）
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