美媒指中国外交官在APEC搞“发脾气外交”

2018 亚太经合会（ APEC ）领袖峰会已闭幕，原应在总结记者会上公布的领袖宣言破局，成为大会成立近 30 年以来首见，事后美中依旧针锋相对。有美媒专栏作家撰文，揭露中国外交官在 APEC 期间种种行为，被美国官员认为是令人厌恶的“发脾气外交”。





《华盛顿邮报》专栏作家 Josh Rogin 发表文章，以“中国在 APEC 的发脾气外交（ Inside China's 'tantrum diplomacy' at APEC ）”为题。内容提到，中国阻挠联合宣言只是过去一周内的最后一次事件，会议期间，中国官方代表团进行一系列咄咄逼人、欺凌、偏执和奇怪的伎俩，企图发挥支配地位，迫使其他所有人屈服。“他们走来走去，就像拥有这个地方，用欺凌来获得想要的东西。”





Josh Rogin 提到，中国的策略包括对国际媒体嗤之以鼻，在不请自来的情况下闯入政府大楼，用亲北京的宣传方式向当地首都莫尔兹比港报纸，甚至利用网络攻击，阻挡美国代表团、副总统彭斯的发言。





街道插五星旗 大肆宣传一带一路





文章提到，访问巴布亚新几内亚期间，中国攻势无所不在，莫尔兹比港的街道上插满五星旗。美国官员透露，当地政府要求中国在 APEC 峰会之前，撤掉旗子，中方称遵守规定，却用红色旗子取代五星旗。而沿着巴国首都一条主要大道上，有巨幅宣传中共“一带一路”的标语。不过在亚太经合组织的谈话中，彭斯称“一带一路”为“一条窄路”和“一条单行道”。





阻止媒体采访 只许中国官媒报导





此外，中国禁止各国媒体和当地媒体采访习近平与太平洋岛国领导人的会谈，只允许中国官媒报导。一位美国官员就说，这是中共故意的，因为记者们会写下中国的野蛮行为。





彭斯演说 媒体中心网络神秘断线





Josh Rogin 说，上周六状况变得更糟，习近平和彭斯是峰会公开部分最后两位官方发言人，他们在游轮上发表讲话，多数记者在岸上国际媒体中心。彭斯开讲 5 分钟后，媒体中心的网络却出现问题，媒体无法听到、报导彭斯讲话。然而，彭斯演讲完后，媒体中心网络神秘地恢复正常。美国官员表示，虽然无法确定是否中国所为，但他们正在调查。





硬闯 PNG 外长办公室 会议中吼叫





接下来事情变得更加疯狂， APEC 成员国就联合宣言进行闭门谈判，中国官员对他们在谈判中的表现不满，要求与巴布亚新几内亚（ PNG ）外交部长举行会谈被拒，中方官员却到 PNG 外交部并试图硬闯外长办公室，外长打电话给当地警察将其赶走。美国官员还透露，在官方会议中，中共官员大吼大叫，认为遭到各国针对。





联合宣言难产 中方却热烈鼓掌





有美国官员表示，除中国外，所有 20 个国家同意联合宣言，但遭中国代表团反对，中方官员在会议期间发表长篇大论消耗时间，当峰会宣言难产，驻扎在主会场附近一个房间内的中方代表团开始鼓掌。





Josh Rogin

最后说，从中国政府错误的“悲喜剧”中可得出三个结论：首先，中国官员的行为越来越厚颜无耻。其次，中国的偏执和过度敏感，清楚表明中国政府感受到美国及其盟国的压力。第三，中国的行为导致其和他国渐行渐远。

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