让王储为沙特记者遇害案负责？沙特外长：踩红线

据台媒11月22日报道，沙特外交部长朱拜尔当地时间21日表示，要求沙国王储本·萨勒曼为异议记者沙特记者卡舒吉命案负责是“踩红线”。
朱拜尔在英国广播公司（BBC）电视採访中表示，不会容忍任何贬斥沙特王储与国王的谈论内容。
朱拜尔说：“在沙特，我们的领导层是条红线。萨勒曼国王和王储的捍卫者就是一条红线。”
“他们代表每位沙特公民，每位沙特公民代表他们，我们不会忍受任何事的任何讨论贬斥我们的国王与王储。”
沙特知名记者卡舒吉10月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆后被害身亡，经过长时间否认后，沙特承认会负责，表示21名涉案人已被逮捕。
但美国中情局（CIA）已经得出结论：在卡舒吉遇害一案中，就是王储萨勒曼下令将其杀害的，这与沙特政府宣称王储并未参与暗杀行动的说法相悖。
朱拜尔在采访中坚持，王储没有涉入这起命案。他说：“我们把话说得非常清楚，我们展开调查并将惩处该为此事负责的人。”
他呼吁土耳其提供所持有、有关命案的所有证据，并停止对外公布。
朱拜尔表示，这起谋杀是情报人员“擅作主张的行动”。
朱拜尔也表示，任何美国可能对沙特的制裁“都是短视的”。
据观察者网此前报道，特朗普此前发声明表示，不会因为卡舒吉被杀而惩罚沙特。他在声明中强调“美国优先”，决不能因为这件事贸然取消和沙特签订的国防合同，这样做只会让中俄获利。
特朗普在声明中称，去年和沙特谈判后，他们同意在美国投资4500亿美元，其中1100亿美元将用于购买军备。“如果我们愚蠢地取消这些合同，俄罗斯和中国将会获得巨大利益，他们会很乐意和沙特签署新的合同。这就是美国直接送给他们的大礼。”
而对于卡舒吉被杀的事实，声明称，这是让美国无法容忍的可怕行为。在经过大量独立调查之后，美国已经掌握了案件的许多细节，并对参与暗杀的人实施了强有力的行动。本月15日，美国宣布制裁17名与卡舒吉遇害案相关的沙特官员。
特朗普发表声明后，国际油价暴跌。继上周创下12个交易日连跌的史上最长跌势后，国际油价11月20日再创年内最大跌幅。
当地时间11月20日，特朗普通过白宫发布声明称，美国提出将油价降低至合理范围内时，作为第二大产油国的沙特“积极回应”，这对世界而言非常重要。特朗普在声明中表示，本着“美国优先”的原则，自己不会因贾迈勒·卡舒吉遇害而破坏与沙特的坚定关系。
特朗普11月21日发推文表示，当前的油价下跌要感谢沙特阿拉伯。
特朗普写道：“油价在下跌。好极了！简直像给美国和世界大幅减税一样。开心！”
他补充道：“54美元，不久前还82美元。这要感谢沙特阿拉伯，但再低点吧！”
发完这一条，特朗普又发了一条：“让美国再次伟大！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost