让王储为沙特记者遇害案负责？沙特外长：踩红线

据台媒 11 月 22 日报道，沙特外交部长朱拜尔当地时间 21 日表示，要求沙国王储本 · 萨勒曼为异议记者沙特记者卡舒吉命案负责是 “ 踩红线 ” 。

朱拜尔在英国广播公司（ BBC ）电视採访中表示，不会容忍任何贬斥沙特王储与国王的谈论内容。

朱拜尔说： “ 在沙特，我们的领导层是条红线。萨勒曼国王和王储的捍卫者就是一条红线。 ”

“ 他们代表每位沙特公民，每位沙特公民代表他们，我们不会忍受任何事的任何讨论贬斥我们的国王与王储。 ”

沙特知名记者卡舒吉 10 月 2 日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆后被害身亡，经过长时间否认后，沙特承认会负责，表示 21 名涉案人已被逮捕。

但美国中情局（ CIA ）已经得出结论：在卡舒吉遇害一案中，就是王储萨勒曼下令将其杀害的，这与沙特政府宣称王储并未参与暗杀行动的说法相悖。

朱拜尔在采访中坚持，王储没有涉入这起命案。他说： “ 我们把话说得非常清楚，我们展开调查并将惩处该为此事负责的人。 ”

他呼吁土耳其提供所持有、有关命案的所有证据，并停止对外公布。

朱拜尔表示，这起谋杀是情报人员 “ 擅作主张的行动 ” 。

朱拜尔也表示，任何美国可能对沙特的制裁 “ 都是短视的 ” 。

据观察者网此前报道，特朗普此前发声明表示，不会因为卡舒吉被杀而惩罚沙特。他在声明中强调 “ 美国优先 ” ，决不能因为这件事贸然取消和沙特签订的国防合同，这样做只会让中俄获利。

特朗普在声明中称，去年和沙特谈判后，他们同意在美国投资 4500 亿美元，其中 1100 亿美元将用于购买军备。 “ 如果我们愚蠢地取消这些合同，俄罗斯和中国将会获得巨大利益，他们会很乐意和沙特签署新的合同。这就是美国直接送给他们的大礼。 ”





而对于卡舒吉被杀的事实，声明称，这是让美国无法容忍的可怕行为。在经过大量独立调查之后，美国已经掌握了案件的许多细节，并对参与暗杀的人实施了强有力的行动。本月 15 日，美国宣布制裁 17 名与卡舒吉遇害案相关的沙特官员。

特朗普发表声明后，国际油价暴跌。继上周创下 12 个交易日连跌的史上最长跌势后，国际油价 11 月 20 日再创年内最大跌幅。

当地时间 11 月 20 日，特朗普通过白宫发布声明称，美国提出将油价降低至合理范围内时，作为第二大产油国的沙特 “ 积极回应 ” ，这对世界而言非常重要。特朗普在声明中表示，本着 “ 美国优先 ” 的原则，自己不会因贾迈勒 · 卡舒吉遇害而破坏与沙特的坚定关系。

特朗普 11 月 21 日发推文表示，当前的油价下跌要感谢沙特阿拉伯。

特朗普写道： “ 油价在下跌。好极了！简直像给美国和世界大幅减税一样。开心！ ”

他补充道： “54 美元，不久前还 82 美元。这要感谢沙特阿拉伯，但再低点吧！ ”

发完这一条，特朗普又发了一条：

“

让美国再次伟大！

”

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