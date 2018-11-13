孟缅两国准备遣返罗兴亚难民 联合国不同意

孟加拉国和缅甸10月30日同意，从11月中旬开始遣返罗兴亚难民，第一批2000名难民将返回缅甸。
不过，联合国和西方媒体均认为“条件未成熟”，反对两国这么做。
联合国授权成立的一个“独立调查小组”此前向安理会建议，将此事提交荷兰海牙国际刑事法院，或仿照处理前南斯拉夫种族灭绝事件的方式，成立专责国际刑事法庭调查及审判缅甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）等高阶将领。
路透社11月12日报道，联合国警告说，缅甸若开邦的条件还不利于返回，没有任何证据显示，缅甸政府已经创造了可以让罗兴亚人回国的环境，也没有安全保证。
第一批2000名难民将在11月15日正式开始被遣返，缅甸官员周日表示，他们准备开始本周接收难民。
“最终是否实现将取决于另一个国家（孟加拉国）”，缅甸社会福利和安置部长在新闻发布会上表示，“但我们这边必须做好准备，现在我们已准备就绪。”
但路透社上周在孟加拉国采访到20多名在首批遣返名单上的难民，他们均表示拒绝回到缅甸西部若开邦的村庄，他们当初逃离那里时都被吓坏了。
孟加拉国则表示，不会强迫任何人返回，他们要求联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR）来验证这些罗兴亚人是否有意愿回缅甸。而联合国难民署在孟加拉国的一名代表向路透社表示，验证工作还未开始。
联合国官员表示，所谓“条件未成熟”，是因为缅甸佛教徒还在抗议罗兴亚人回归。
缅甸官员表示，已准备好接受首批2251名罗兴亚人通过水路被运往两处交通点，第二批2095人将通过陆路运往交通点。随后他们将会被送往一处安置点。自去年八月以来，已经有超过70万罗兴亚难民越境进入孟加拉国。
法新社此前报道，联合国调查小组10月24日向安理会报告称，缅甸仍持续对穆斯林少数族裔罗兴亚人进行“种族灭绝”，报告还呼吁安理会将此事提交荷兰海牙国际刑事法院（International Criminal Court），或是仿照处理前南斯拉夫种族灭绝事件的方式，成立专责国际刑事法庭。
报告认为，缅甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）等高阶将领，须就若开邦的“种族灭绝”事件接受调查及审判。
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