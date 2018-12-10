加拿大法庭将决定孟晚舟能否被保释

中国电信公司华为的首席财务官孟晚舟12月10日周一在加拿大的一个法庭的保释听证会。法庭将决定她是否应该被保释。目前她正在等候可能会被引渡往美国，面临诈骗指控的决定。
加拿大的公诉人目前认为孟晚舟在引渡听证前都应该被关押。她的律师则表示，由于健康原因，她应获得保释。
中国周日召见了美国驻华大使，强烈抗议对孟晚舟的逮捕，称其“性质及其恶劣，”要求美国取消引渡她的请求。美国称孟晚舟违反了美国禁止与伊朗贸易往来的法律。
外交部副部长乐玉成在召见美国大使泰里·布兰斯塔德的前一天，还召见了加拿大驻华大使麦家廉，抗议加拿大应美国的要求12月1日在温哥华机场逮捕孟晚舟。
中国外交部在一份声明中引述乐玉成对布兰斯塔德的话说：“美方所作所为严重侵犯中国公民的合法、正当权益，性质极其恶劣。”
中国当局敦促美国“立即采取措施纠正错误做法，撤销对中国公民的逮捕令”。
孟晚舟如果在美国被判有罪，将面临最高30年的刑期。加拿大公诉人周五在温哥华的一场法庭听证会上声称，孟晚舟2013年告诉金融机构说，中国的华为与香港天通科技有限公司(skycom)没有关联，该公司据称违反美国对德黑兰的制裁，向伊朗出售美国产品，因此犯下了欺诈罪。
公诉人表示：“天通就是华为。”孟晚舟的律师拒绝承认欺诈指控，表示华为已经从天通撤资。有关孟晚舟保释听证会将在周一继续举行。
现年46岁的孟晚舟被逮捕的消息，以及美国和中国两个世界最大经济体贸易谈判不稳定的现状，致使国际股市上周剧烈动荡，给全球的投资者造成巨大损失。
孟晚舟被逮捕的同一天，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯晚宴上会谈，达成了一个90天暂停相互加征关税的共识。两国此前对双方总值3000亿的商品加征了关税。
不过，白宫经济顾问库德洛周日告诉美国的福克斯新闻说，特朗普和习近平会面时并不知道孟晚舟的逮捕。
库德洛说：“他不知道。我就这么直说吧。他后来才了解到情况。”
库德洛表示，他不能保证，孟晚舟作为美中正在进行的贸易谈判的一部分而不会被释放。他把孟晚舟一案称为“执法事件。”
他说：“我不知道最后会怎么样。似乎对我来说，有一条贸易途径，还有一条执法途径。它们是不同渠道，我觉得接下来很长一段时间人们都会这么看。”
尽管孟晚舟是在特习会当天被逮捕，美国8月22号就发出了对她的逮捕令。加拿大公诉人表示，一位加拿大法官在得知孟晚舟的出行计划后发出了逮捕令。（美国之音）
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