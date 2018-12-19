华为呼吁美国等国家拿出其技术存在安全风险的证据

华为轮值首席执行官胡厚崑12月18日呼吁美国、澳大利亚和其他国家的政府提出证据，来支持“华为产品构成安全风险”的指称。
胡厚崑的话被视为是华为缓解外界对华为产品安全忧虑的公关努力。
华为首席财务官孟晚舟因涉嫌违反美国对伊朗禁运的制裁令于12月初被加拿大逮捕，目前保释在外，处于被引渡到美国的法律程序之中。
美国等国家指责华为产品可能在中国政府的授意下，在其5G网络设备中预置“后门”，搜集用户的资料和情报，对国家安全构成威胁。
胡厚崑强调，对华为设备安全性的指责源于“意识形态和地缘政治”。他警告说，从5G网络通信中排除华为产品，将增加成本，阻碍创新。
他说，如果有关国家握有华为产品安全风险的证据，“应该公布于众”。他说，这些国家政府不一定要向公众披露有关信息，但至少应该向那些被阻止使用华为技术的公司公布。
为了解除一些国家对华为产品安全性的忧虑，增加用户对华为产品的信心，华为星期二（12月18日）表示，将在今后5年拿出20亿美元全面更新其软件设计和网络安全。
西方国家担心，华为技术可能被中国情报部门作为“特洛伊木马”，透过植入的程序窃取情报。
路透社引述消息来源的话说，为了应对英国政府对华为技术的安全担忧，华为将向英国政府国家安全网络中心展示华为软件全面更新计划。
英国是华为最大的国际市场之一。英国政府是尚未明确禁止使用华为产品的“五眼联盟”国家之一。
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