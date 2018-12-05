马来西亚收回柔南领空权 新加坡指控马船侵犯领海主权

马来西亚交通部长陆兆福4日表示，马国政府明年会逐步收回1974年起被新加坡控制的柔佛州南部领空控制权。新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文 远 同日回应，领空管理权涉及多方利益，须照顾航空安全与效率。此外，新国针对马国船只一再侵犯领海，提出强烈抗议。





此前，两国对于柔佛州南部实里达机场的新航线存在分歧，吉隆坡指新加坡航空当局在发布新航线前未获得马方批准。马国交通部长陆兆福4日在国会中说，交通部已抗议此举，并计划到2020年收回对该领域的全面控制权。









新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文 远 4日下午受访表示，这涉及到许多利益相关者。国际民航组织理事会（ICAO）的程序也清楚列明任何的改变必须是有助改善现状，而航空安全与效率是关键。





许文 远 在实里达机场受访透露，他之前曾三次会见陆兆福，最近一次是在曼谷的东协交通部长会议。当时，他就曾向陆兆福提及把涡轮螺旋桨飞机从樟宜机场迁移到实里达机场的事宜。事实上，新方已在一年多前通知马方这个决定，不过他们直到最近才有所回应。对于马方对实里达机场起降安排的关注，许文 远 感到费解，因新安排与现有的航空流程没有太多不同，并非是改变航线。





同日，新加坡交通部发表声明，对马来西亚有意扩大柔佛新山港口的海域界限，以致侵犯到新国领海，表达严重抗议。声明指出，“过去两星期，马来西亚海事执法局和马来西亚海事局的船只，屡屡侵入我国大士一带的领海。对于这些船只未经授权航行，并声称享有该水域的主权，新加坡已表示抗议，这些主张不符合国际法。

(中时 )

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