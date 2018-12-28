韩国兵役制改革：拒服兵役可以 但要在监狱干3年

由于朝韩目前仍处于 “ 战争状态 ” 等原因，韩国强制要求年龄 18 岁至 35 岁的健康男子，必须服兵役至少两年。不过，很多适龄青年怕当兵耽误学业或事业，不愿意服兵役，甚至有人冒着坐牢的风险，想方设法逃避服役。最近，韩国对兵役制着手改革，情况出现转机。





28 日，韩国国防部公布了《兵役法》修订案和《关于替代兵役的法律制定案》的主要内容。这套新的制度，将于 2020 年 1 月正式实施。

根据法案，适龄青年如果出于 “ 良心自由 ” 等宗教理由拒服兵役的话，可以选择不去部队，而是在教育改造设施服役 36 个月。所谓 “ 教育改造设施 ” ，主要是指监狱、拘留所等机构。值得注意的是， 36 个月，是陆军士兵服役期的 2 倍。

什么是 “ 因良知反对兵役 ” ？这个概念，最早可以追溯到 16 世纪，通俗来说，它指的是因为宗教或者道德原因拒绝征召服役。这群人的信仰和出发点各有不同，但在反对战争、拒绝提枪杀敌这一点上是没有区别的。





韩国国防部指出，陆军士兵服役期，将从目前的 21 个月缩短至 2021 年的 18 个月。选择替代兵役制的人，日子也不会轻松，他们将在教育改造设施，也就是监狱中从事炊事、发放物资等高强度工作。

根据法案，在最先实施该制度时，相关服役者将统一在教育改造设施服役，等制度完善扎根后，服役单位将扩大到消防署、福利机构等。

而且，在接受国务会议审议和总统批准后，服役时间可在一年的范围内进行调整。因此，为期 36 个月的服役时间，可能按情况缩短至 24 个月或延长至 48 个月。

另外，负责审查是否属于替代兵役制度适用对象的审查委员会将设在国防部之下。替代服役人员保持在每年 600 名水平，头一年实施时将选出 1200 名。

韩国国防部将经过与有关部门协商、法制处审查后，明年初向国会提交法案。

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