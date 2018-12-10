孟晚舟听证会更多文件曝光：已放弃加拿大永久居民身份

中国电信巨头华为公司CFO、创始人任正非的女儿孟晚舟被加拿大当局拘捕事件继续发酵。当地时间12月9日，一些法庭文件被公布，让人们得以了解更多孟晚舟申请保释的细节。
加拿大媒体《环球邮报》12月10日报道，加拿大皇家骑警在美国的要求下于12月1日拘捕孟晚舟，随后她提出了保释申请。
孟晚舟是基于自己的健康问题而提出保释申请的。据孟晚舟向法庭披露，她患有严重的高血压，并担心在加拿大拘押期间的健康问题。在被捕后，她曾被送往医院治疗高血压。
她还说，自己曾患有甲状腺癌，并在2011年接受过手术。2018年5月，她还由于患有“睡眠呼吸暂停”而做了另一次手术。“我现在吃固体食物都有困难，不得不出于健康因素的考虑，调整饮食”，她在证词中表示。
孟晚舟在保释申请中表示，她尽管是中国公民、主要居住在中国，但是她的家人同加拿大的连接很紧密。她在温哥华有至少15年的长期社会联系，并在该城市持有大量财产。 她透露，自己是2003年持旅游签证首次来到加拿大的，那时她加入华为已有10年了。
来到加拿大后，她将四个孩子中的两个送到了温哥华的一所学校就读。她还曾拿到过加拿大的永久居民身份，但是后来放弃了。她的丈夫刘晓棕，曾在温哥华某大学念书，并获得了硕士学位。
2009年，孟晚舟和丈夫在温哥华买了一套房子。7年后也就是2016年，他们又买了另一套。两处房子都是挂在其丈夫刘晓棕的名下。当时他正在攻读硕士学位，所以住在温哥华。
卑诗省高等法庭已于当地时间12月7日举行了一次保释聆讯，但是没有结果，将在12月10日继续开庭。 检方曾在庭上表示，46岁的孟晚舟面临美国指控，称她掩盖华为公司与一家试图向伊朗出售设备的公司之间的联系，反对她在等待引渡裁决期间获得保释。
孟晚舟则在宣誓证词中否认所指控的内容，坚称自己是无辜的。她还说，若被引渡将在美国就所有指控进行抗辩。
另一方面，中国已对加拿大逮捕孟晚舟提出强烈抗议，要求立即将其释放。这一事件扰乱了全球市场，大家担心它可能破坏中美贸易紧张局势和解的前景。
此前，在中国外交部例行记者会上，有记者提问，孟晚舟的身份到底是不是中国公民？ 中国外交部发言人耿爽对此表示，“我在这里无法提供关于此案的具体细节。但有一点我可以明确告诉你，根据《中华人民共和国国籍法》，孟晚舟是中国公民。” （多维新闻）
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