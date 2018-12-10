孟晚舟听证会更多文件曝光：已放弃加拿大永久居民身份

中国电信巨头华为公司 CFO 、创始人任正非的女儿孟晚舟被加拿大当局拘捕事件继续发酵。当地时间 12 月 9 日，一些法庭文件被公布，让人们得以了解更多孟晚舟申请保释的细节。





加拿大媒体《环球邮报》 12 月 10 日报道，加拿大皇家骑警在美国的要求下于 12 月 1 日拘捕孟晚舟，随后她提出了保释申请。





孟晚舟是基于自己的健康问题而提出保释申请的。据孟晚舟向法庭披露，她患有严重的高血压，并担心在加拿大拘押期间的健康问题。在被捕后，她曾被送往医院治疗高血压。





她还说，自己曾患有甲状腺癌，并在 2011 年接受过手术。 2018 年 5 月，她还由于患有 “ 睡眠呼吸暂停 ” 而做了另一次手术。 “ 我现在吃固体食物都有困难，不得不出于健康因素的考虑，调整饮食 ” ，她在证词中表示。





孟晚舟在保释申请中表示，她尽管是中国公民、主要居住在中国，但是她的家人同加拿大的连接很紧密。她在温哥华有至少 15 年的长期社会联系，并在该城市持有大量财产。 她透露，自己是 2003 年持旅游签证首次来到加拿大的，那时她加入华为已有 10 年了。





来到加拿大后，她将四个孩子中的两个送到了温哥华的一所学校就读。她还曾拿到过加拿大的永久居民身份，但是后来放弃了。她的丈夫刘晓棕，曾在温哥华某大学念书，并获得了硕士学位。





2009 年，孟晚舟和丈夫在温哥华买了一套房子。 7 年后也就是 2016 年，他们又买了另一套。两处房子都是挂在其丈夫刘晓棕的名下。当时他正在攻读硕士学位，所以住在温哥华。





即便当孩子们结束了在温哥华的学习，孟晚舟的丈夫还是时常会和最小的孩子来温哥华消夏，有的时候待上数个星期，有的时候数月。孟晚舟的公婆有的时候也会来加拿大小住。

孟晚舟还称，如果她获得保释，她的家庭也寻求留在温哥华。她的丈夫称庭审期间他打算让两人的女儿到温哥华上学。





卑诗省高等法庭已于当地时间

12

月

7

日举行了一次保释聆讯，但是没有结果，将在

12

月

10

日继续开庭。

检方曾在庭上表示，

46

岁的孟晚舟面临美国指控，称她掩盖华为公司与一家试图向伊朗出售设备的公司之间的联系，反对她在等待引渡裁决期间获得保释。





孟晚舟则在宣誓证词中否认所指控的内容，坚称自己是无辜的。她还说，若被引渡将在美国就所有指控进行抗辩。





另一方面，中国已对加拿大逮捕孟晚舟提出强烈抗议，要求立即将其释放。这一事件扰乱了全球市场，大家担心它可能破坏中美贸易紧张局势和解的前景。





此前，在中国外交部例行记者会上，有记者提问，孟晚舟的身份到底是不是中国公民？

中国外交部发言人耿爽对此表示，

“

我在这里无法提供关于此案的具体细节。但有一点我可以明确告诉你，根据《中华人民共和国国籍法》，孟晚舟是中国公民。

” （多维新闻）

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