马克龙：不改革就会像路易十六一样上断头台

法国 “ 黄背心 ” 运动中，不少抗议者制作了简易断头台，游街示众。这一幕相信总统马克龙本人也看到了。

1 月 21 日，他在著名的凡尔赛宫举行晚餐会。面对众多顶级跨国企业负责人，他若有所指地宣誓：现在的改革必须进行下去，否则就将重蹈路易十六的覆辙 —— 被推上断头台！

据路透社 1 月 21 日报道，瑞士达沃斯论坛开幕在即，马克龙和去年一样在凡尔赛宫举行会前晚餐会。当天正好是法国国王路易十六上断头台 226 周年纪念日。他以法王路易十六和王后玛丽 · 安托瓦内特在大革命后被处死的事例，开始了他的演讲。

“ 他们之所以会落得如此下场，完全是因为放弃了改革！ ”





马克龙于 2017 年 5 月击败极右翼候选人当选，他承诺通过削减公司税、放松法国严格的劳动法规等 “ 改革 ” ，创造就业和推动经济增长。但是马克龙的一系列激进税收政策激怒了法国的中层和底层人民，从去年 11 月初开始，法国多地爆发了 “ 黄背心 ” 大规模抗议运动。民众身着黄背心走上街头，抗议政府不断增高的税收。

路透社表示，当全世界都看到抗议者愤怒地捣毁纪念碑、破坏银行和时装店、还与警察扭打在一起时，这场晚宴是一个让投资者相信马克龙改革决心的良机。

马克龙办公室的一名消息人士也称： “ 抗议规模太大且过于暴力，这都吓坏了外国人。 ”

“ 去年还完全不是这样，当时大家都在说 ‘ 法国回来了 ’ 。如今我们在国内贯彻政策时处境艰难，不得不耗费更多口舌，解释一番。 ”

马克龙在晚宴上也就 “ 黄背心 ” 发表了自己的看法。他认为， “ 黄背心 ” 运动是各国中产阶级对全球化感到焦虑的一个缩影。这种焦虑导致了英国脱欧，还促成了民粹政党在德国和意大利崛起。马克龙再次强调了自己改革的决心：

“ 解决危机的办法并不是倒退回到 18 个月以前。 ”

参加本次晚宴的企业家包括微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉（ Satya Nadella ）、色拉布（ Snapchat ）的埃文 · 斯皮格尔（ Evan Spiegel ）和摩根大通首席执行官杰米 · 戴蒙（ Jamie Dimon ）等人。

稍早前，马克龙办公室发布消息称，包括玛氏、宝洁、思科、微创医疗等在内的外国公司将在法国投资总计超过 6 亿欧元。

此前，马克龙为缓解国内紧张局势，实施了一系列缓和措施，包括放弃提高燃油税，承诺为最低工资收入者提供额外支持，并为处境艰难的退休人员减税。

除此以外，为了化解民怨，平息抗议，马克龙向全法发出公开信，准备从 1 月 15 至 3 月 15 日举办为期两个月的 “ 全国大讨论 ” 。马克龙邀请法国公民在大讨论中就 4 个核心主题发表意见：税收；国家的组织及其公共行政；生态转变；公民权和民主。

但过去 10 周里马克龙多次发表讲称他不会停止 “ 改革 ” 。路透社表示，本次发言也可以证明马克龙将继续坚持此前的改革。

对于马克龙的不满还在继续，法国 “ 黄背心 ” 运动进入第 10 周，巴黎人民像 1789 年那样愤怒。据法国官方媒体 “ 法兰西 24” 报道，本周六（ 19 日） 7000 人再上巴黎街头，全然不顾马克龙 “ 全国大讨论 ” ，民众抗议不平等及高级公务员特权，同时指责马克龙执政风格 “ 傲慢 ” 。





面对难以平息的

“

黄背心

”

运动，法国总统马克龙不得不取消了

“

达沃斯

”

行程。马克龙

1

月

11

日表示，他将无法前往瑞士达沃斯，出席一月底召开的世界经济论坛年会。

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