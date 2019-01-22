马克龙：不改革就会像路易十六一样上断头台

法国“黄背心”运动中，不少抗议者制作了简易断头台，游街示众。这一幕相信总统马克龙本人也看到了。
1月21日，他在著名的凡尔赛宫举行晚餐会。面对众多顶级跨国企业负责人，他若有所指地宣誓：现在的改革必须进行下去，否则就将重蹈路易十六的覆辙——被推上断头台！
据路透社1月21日报道，瑞士达沃斯论坛开幕在即，马克龙和去年一样在凡尔赛宫举行会前晚餐会。当天正好是法国国王路易十六上断头台226周年纪念日。他以法王路易十六和王后玛丽·安托瓦内特在大革命后被处死的事例，开始了他的演讲。
“他们之所以会落得如此下场，完全是因为放弃了改革！”
马克龙于2017年5月击败极右翼候选人当选，他承诺通过削减公司税、放松法国严格的劳动法规等“改革”，创造就业和推动经济增长。但是马克龙的一系列激进税收政策激怒了法国的中层和底层人民，从去年11月初开始，法国多地爆发了“黄背心”大规模抗议运动。民众身着黄背心走上街头，抗议政府不断增高的税收。
路透社表示，当全世界都看到抗议者愤怒地捣毁纪念碑、破坏银行和时装店、还与警察扭打在一起时，这场晚宴是一个让投资者相信马克龙改革决心的良机。
马克龙办公室的一名消息人士也称：“抗议规模太大且过于暴力，这都吓坏了外国人。”
“去年还完全不是这样，当时大家都在说‘法国回来了’。如今我们在国内贯彻政策时处境艰难，不得不耗费更多口舌，解释一番。”
马克龙在晚宴上也就“黄背心”发表了自己的看法。他认为，“黄背心”运动是各国中产阶级对全球化感到焦虑的一个缩影。这种焦虑导致了英国脱欧，还促成了民粹政党在德国和意大利崛起。马克龙再次强调了自己改革的决心：
“解决危机的办法并不是倒退回到18个月以前。”
参加本次晚宴的企业家包括微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）、色拉布（Snapchat）的埃文·斯皮格尔（Evan Spiegel）和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）等人。
稍早前，马克龙办公室发布消息称，包括玛氏、宝洁、思科、微创医疗等在内的外国公司将在法国投资总计超过6亿欧元。
此前，马克龙为缓解国内紧张局势，实施了一系列缓和措施，包括放弃提高燃油税，承诺为最低工资收入者提供额外支持，并为处境艰难的退休人员减税。
除此以外，为了化解民怨，平息抗议，马克龙向全法发出公开信，准备从1月15至3月15日举办为期两个月的“全国大讨论”。马克龙邀请法国公民在大讨论中就4个核心主题发表意见：税收；国家的组织及其公共行政；生态转变；公民权和民主。
但过去10周里马克龙多次发表讲称他不会停止“改革”。路透社表示，本次发言也可以证明马克龙将继续坚持此前的改革。
对于马克龙的不满还在继续，法国“黄背心”运动进入第10周，巴黎人民像1789年那样愤怒。据法国官方媒体“法兰西24”报道，本周六（19日）7000人再上巴黎街头，全然不顾马克龙“全国大讨论”，民众抗议不平等及高级公务员特权，同时指责马克龙执政风格“傲慢”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost