纽时：邓丽君魅力深入人心 中国歌迷难忘怀

一代歌后邓丽君逝世 20 多年，人气历久不衰。纽约时报从北京一家邓丽君主题餐厅，回顾她在两岸对立时代风靡中国大陆的历史，并提到她的歌曲勾起往日情怀，令歌迷回味无穷。





邓丽君 1953 年 1 月 29 日生于台湾云林县的外省家庭，在世时是亚洲歌坛极具影响力的歌手之一，由于父亲是国军军官，邓丽君走红后慰问国军官兵不遗余力，有“军中情人”称号。 1995 年 5 月 8 日，邓丽君因气喘病发在泰国猝逝，享年 42 岁。





报导指出，邓丽君以将传统台湾与中国民谣化为西式风格情歌而闻名，作品曾在中国大陆遭禁，北京当局称她的歌曲是“西方资本主义腐朽文化”、“黄色音乐”。即使当前两岸关系趋于紧张，邓丽君在对岸仍拥有广大忠实歌迷。





这些“君迷”常聚集在北京石景山区台湾街的邓丽君音乐主题餐厅，餐厅正门有幅邓丽君带着笑容手持一朵白色玫瑰的巨型画像，多位驻唱歌手演唱“月亮代表我的心”、“甜蜜蜜”等邓丽君招牌歌曲，部分餐点名称也以邓丽君歌曲为灵感。





当地歌迷说，邓丽君歌声甜美、个性温柔，拥有独一无二的地位。





2011 年创办这家餐厅的郑荣斌形容，邓丽君是位带有邻家女孩气质的说书人，她的音乐之所以在中国大陆人气历久不衰，是因为能勾起人们在文化大革命落幕后那几年初次听到邓丽君歌声的回忆。





郑荣斌表示，对许多人来说，当时听邓丽君的歌是非常新鲜的体验，和他们在文革期间听到的音乐很不一样。现在人们聆听邓丽君的歌曲，则会想起年轻时是什么滋味。





邓丽君父亲邓枢是河北省大名县人， 1949 年因国共内战随中华民国政府迁台，邓丽君于 4 年后出生。





报导提到， 1970 年代末期，中国经济开始对外开放，邓丽君是首波打进当地市场的外来歌手之一，但她的歌曲随即在北京当局“清除精神污染”运动中遭禁。国民党政府则把邓丽君的歌声当作心战武器，在离岛前线用扩音器向对岸播放她的歌曲。





邓丽君的录音带随后在中国大陆黑市流通，人气居高不下。由于邓丽君与时任中共领导人邓小平同姓，有时被称作“小邓”，她在中国大陆民众心目中的地位，由此可见一斑。





邓丽君偶尔涉足政治，曾在 1989 年 5 月赴香港声援在北京天安门广场绝食静坐的学生，但她终其一生未在中国大陆演唱。





北京当局近年接纳邓丽君的歌曲，中国官媒常强调她的祖籍在大陆。 2011 年，河北大名县的邓丽君纪念馆开幕，每年 5 月 8 日，歌迷都会齐聚纪念馆缅怀邓丽君。

北京邓丽君音乐主题餐厅获台湾邓丽君文教基金会授权，一楼为博物馆，展示衣服、钢琴等邓丽君生前所用物品，二楼则是附带舞池的餐厅。晚餐时段生意兴隆时，餐厅涌进数百人，有些顾客则在有 KTV 伴唱服务的包厢用餐。





30

岁的吴姓家长说，

2

岁女儿只喜欢听邓丽君的歌，还会唱“甜蜜蜜”等脍炙人口的曲子，“邓丽君的曲风永远不会退流行，她的歌十分温柔，让我感到很温暖”。（中央社）

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