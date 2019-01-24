崔天凯：中美共同利益大于分歧 不能走上脱钩歧途

中国驻美大使崔天凯 23 日晚在华盛顿说，放眼未来，中美共同利益仍然远大于分歧，合作远大于摩擦。我们决不能让所谓 “ 竞争 ” 定义两国关系，不能让中美关系走上 “ 脱钩 ” 的歧途，更不能滑向对抗的深渊。

中国驻美大使馆当天举行 2019 年春节侨学界招待会。崔天凯在致辞时作上述表示。





崔天凯指出， 2019 年是中美建交 40 周年。 40 年来，中美关系历经风雨，取得历史性的发展。中美已成为彼此最大贸易伙伴和重点投资对象国，每天有 1.4 万人次往返于太平洋两岸，双方在双边、地区、全球层面各领域开展了富有成效的交流与合作。中美关系的发展不仅为两国带来了互利和双赢，也为世界和平与发展的共赢局面作出了重要贡献。

崔天凯认为，如今，中美关系又一次站在了历史的十字路口，何去何从，需要双方共同做出正确选择。中国人民追求美好生活是天经地义，不可剥夺的权利。中国的发展强大对世界是机遇、是福祉，从来不以牺牲别国利益为代价。

崔天凯表示，中方愿同美方共同努力，在互利互惠基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。我们相信，只要双方始终以世界和平与发展大业为重，始终以两国人民长远利益为重，顺应历史潮流，摈弃零和思维，中美关系就能够开拓美好未来，造福两国，兼济天下。

在谈到台湾问题时，崔天凯说，这事关中国核心利益和全体中华儿女的民族感情，是中国的内政，绝不容忍 “ 台独 ” 分裂和任何外来干涉。我们将坚决捍卫国家主权和自己的核心利益。国家富强、民族复兴、两岸统一的历史大势，是任何人任何势力都无法阻挡的！我们相信，反对 “ 台独 ” 、争取国家统一的正义事业，必将得到台湾同胞和国际社会的广泛理解和支持。

崔天凯还表示，长期以来，旅美侨胞身在异乡，在努力融入当地社会、为所在国作贡献的同时，一直心系祖国，并发挥学贯中西、融通中美的优势，热忱关注和积极参与家乡发展建设。他通过当天活动向所有旅美侨胞、留学生和中资企业员工拜早年。

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