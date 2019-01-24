两名泰国反王室人士沉尸湄公河 被裹麻袋灌水泥

去年 12 月，泰国东北部湄公河发现两具装在麻袋里的尸体，且尸体内被灌了水泥。 1 月 22 日，泰国警方证实这两具尸体是 12 月失踪的反王室活动人士素拉猜 • 赛丹（ Surachai Sae Dan ）的两名助手，目前素拉猜仍然下落不明。泰国当局否认与这起事件有关。

据《曼谷邮报》 23 日报道，泰国警方经 DNA 测试，证实两具尸体的身份为 47 岁的卡萨隆（ Kasalong ）和 54 岁的普查纳（ Puchana ）。这是两名男子在反王室活动中使用的假名，他们的真名还不得而知，但可以确定他们是素拉猜的助手。

那空帕农府警察局表示，经法医鉴定，两具尸体的 DNA 与卡萨隆和普查纳的家人的 DNA 相匹配。

这两具尸体分别于 12 月 27 日和 28 日在湄公河被发现，尸体被发现时装在棕色麻袋里，手和脚被绳子绑住，面部被毁，且腹部被灌有水泥。灌水泥这一做法据推测是为了将尸体沉入河底。





《泰国民族报》报道称，素拉猜和这两名助手 12 月 11 日在老挝万象最后一次出现，随后失踪，他们的同事立刻向老挝报告了他们的失踪。反王室活动家们担忧，这三人是被民间或官方的敢死队绑架。

泰国当局否认与失踪事件有关，并表示他们已经试图通过合法途径引渡一些逃亡在外的活动人士，但引渡并未成功。

人权观察组织发表紧急声明表示，确认尸体身份为素拉猜助手这一消息引发了该组织对素拉猜命运的强烈关注。





素拉猜真名 Surachai Danwattananusorn ，自上世纪 70 年代以来，他一直直言不讳地批评泰国的军事和君主制，因冒犯君主罪等罪名多次入狱。

2006 年泰国军事政变中，素拉猜协同支持泰国前总理他信的 “ 红衫军 ” 反对 “ 黄衫军 ” ，并积极宣传泰国 “ 共和化 ” 、 “ 王室还权于民 ” 等主张。

2012 年， 71 岁的素拉猜因 “ 冒犯君主罪 ” 入狱，但次年被泰国王室赦免。

2014 年，时任泰国皇家陆军总司令的巴育发动军事政变，推翻并逮捕他信妹妹、时任总理英拉，宣布捍卫君主制是当务之急。素拉猜和两名助手因 “ 冒犯君主罪 ” 被通缉后逃亡老挝。

“ 冒犯君主罪 ” 最高可被判处 15 年有期徒刑，但不能判处死刑。

此前有未经证实的报道称现场发现了三具尸体，但是之后的报道中再没有提到第三具尸体。因此有人猜测素拉猜也已遭遇不测，尸体遭到销毁。

泰国选举委员会

23

日宣布将定于

3

月

24

日举行泰国五年来首次大选，此时传出反王室人士被残忍杀害的消息，引发了泰国民间舆论骚动。

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