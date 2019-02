微软创办人盖茨自爆缴税高达 100 亿美元,但仍认为包括他本人在内的亿万富翁应该缴纳更多税,以改善美国的教育和医疗保健服务。





盖茨在美国网上论坛 Reddit 的“有问必答” (Ask Me Anything) 活动上,分享了他对税收、人类面对的威胁和气候变化等看法。他认为,如果民众希望国家做得更多,那么政府就需要获得资金,其中一个关键因素是使资本收益税更像普通收入,并且征收更多的遗产税。





盖茨又表示,自己已经缴纳了超过 100 亿美元的税,但仍认为必须为资本收益缴纳更多税。





另外,被问及现在对人类构成的最大威胁,盖茨认为,恐怖主义和生物恐怖主义应该排在第一,紧随其后的是气候变化。他称,令人感到不安的是,国家的崛起转向内部,而不是投资联盟。至于气候变化是如何在全球范围内合作的真正考验。(信报)

