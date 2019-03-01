特朗普称朝鲜在会谈中提出过多的要求 凸显美朝相距甚远

美国总统特朗普说，在朝鲜提出全部解除美国领导的国际制裁，以此作为关闭宁边核设施的交换要求之后，他同朝鲜领导人金正恩举行的峰会未能达成协议。
特朗普和蓬佩奥国务卿2月28日星期四在越南对记者说，在朝鲜承诺放弃其在宁边秘密的核设施，以及导弹和弹头计划之前，美国不愿意同朝鲜达成协议。
特朗普说：“我不想做违背我们建立起的信任的一些事。我们的伙伴关系非常牢固。”
在有记者问，特朗普总统是否谈到拆除宁边核设施，金正恩是否愿意最终拆除所有的核设施时，美国总统特朗普回答说，“当然我们谈到这个问题。”
他说：“他会那样做，但是他希望以此交换解除制裁，你们知道除了宁边核设施外，还有很多其他的设施。迈克和我花了很长时间研议，我觉得那个设施虽然很大，不足以让我们做我们正在做的事情。”
有记者问特朗普，金正恩愿意拆除宁边核设施作为交换，但是你要的更多，是吗？
特朗普说，“我们要求的不仅如此。是的，我们要求的更多，因为还有其他一些事情你们没谈到，你们还没报道，我们发现，这个事情很长以前就做了，只是人们并不知道。”
有记者问特朗普，“包括第二个铀浓缩计划吗？”
特朗普回答说，“的确是。我们提出很多细节问题，我认为他们很吃惊我都知道这些。我非常想取消制裁，因为希望那个国家发展。那个国家的潜力如此之大，但是他们必须要放弃，如果那样，我们就可能达成协议。”
蓬佩奥：朝鲜没有准备深入会谈
专家们说，华盛顿不应该仅为了一个宁边核设施，就放弃太多，因为朝鲜被认为正在秘密地在各地进行其他的铀浓缩活动。
美国国务卿蓬佩奥说，他希望双方的会谈能更深入。但是金正恩没有准备深入会谈。
特朗普总统说，这次峰会很好地结束了，但是现在没有计划举行第三次峰会。
美朝峰会谈判破裂凸显双方仍相距甚远
美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次首脑会晤星期四在没有达成任何协议的情况下提前匆匆结束。特朗普总统说，两天的会晤富有成效，“但有时候不得不离开。”
路透社星期四报道说，白宫原本信心满满，预定会谈结束时双方举行“协议签字仪式”，而现在仪式取消。
美国有线电视新闻网CNN也报道说，虽然美国并没有指望这次能有突破，但是相信两位领导人能够签署一项联合声明。但是谈判提前一小时结束，原定的签字仪式和午餐都被取消。
朝鲜官方的朝中社前一天也曾报道，金正恩说，“尽管不信任和误解、敌对的目光和陈规旧矩阻挡我们的路，我们还是克服这一切”。还说“相信此次会谈能结出大家欢迎的好结果”。
华盛顿邮报的一篇分析说，很明显，双方在一些关键的问题上仍然相距甚远，这其中包括一个相当关键的问题，那就是朝鲜半岛无核化意味着什么。
这篇分析文章说，美国似乎愿意稍稍放松一些制裁，但是坚持在朝鲜完全去核之前维持联合国的制裁。
特朗普总统在峰会后的记者会上表示，“基本上来说，他们想要彻底解除制裁，但我们不能这么做...我们不得不放弃，”。
特朗普与文在寅就美朝峰会沟通
美国总统特朗普和韩国总统文在寅星期四晚通电话，就第二次美朝首脑会谈结果进行沟通。韩国总统府表示，特朗普总统对此次峰会未能达成协议感到遗憾，但同时也表示了继续谈判的坚定立场。
韩联社的报道说，文在寅在通话中说，为了化解地球上最后一块冷战坚冰，韩国期待特朗普总统继续秉持坚定不移的意志和决心，并表示相信今后的磋商有望取得良好成果。
韩国总统府发言人金宜谦说，特朗普总统在峰会后最先与文在寅分享结果，并想听取文在寅的意见。文在寅对此回应，希望尽快跟特朗普总统见面，继续深入沟通，特朗普对此表示同意。
美朝峰会无果 特朗普处理朝鲜问题方式受质疑
这次峰会的这一结果也令特朗普总统的朝鲜问题处理方式进一步受到质疑。美国国会山报的一篇报道说，由于峰会无果而终批评人士可以进一步指责说，这不过是一次金正恩和美国总统拍照、来增加其政权合法性的机会。
美国有线电视新闻网CNN的分析指出，这次会面说明，特朗普总统企图和金正恩建立私人关系，但这不足以打破双方在无核化进程方面的僵局。
不过在另一方面，曾任纽约时报北京分社社长纪思道星期四在评论这次峰会时说，特朗普总统宁缺勿滥，宁可没有协议也不要一份糟糕的协议是对的。
中国反应
在另一方面，中国外交部长王毅星期四会晤了朝鲜外务省副相李吉成。王毅在谈到这次峰会时说，双方谈判已经进入深水区，难免会遇到这样那样的困难。
中国外交部发言人陆慷在星期四的记者会上说，朝鲜问题解决非一蹴而就。
中国官方的新华社星期四报道指出，事实上，去年朝美领导人新加坡会晤打破僵局后，两国关系并未取得实质进展。新华社还援引专家的评论说，第二次会晤显露出了双方“由于缺乏互信等原因在无核化步骤和方式上”的分歧。（美国之音）
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