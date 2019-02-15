美国谈判代表说，两国举行了“有建设性”的会谈

美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)周五发推文称，中美两国贸易谈判人员进行了“富有成效的会谈”。两国为期两日的高级别贸易谈判已落下帷幕。
姆努钦未详述他和美国贸易代表莱特希泽与中国国务院副总理刘鹤的商谈细节。
昨晚，美国代表团和中方一起在北京饭店出席了宴会。目前，中美都没有提供有关谈判的细节。
中国国家主席习近平周五会见美国贸易代表莱特希泽和美国财长努钦，此前中美举行高级别谈判，力图在3月1日的截止期限之前达成贸易协议。
外国媒体发布的照片显示，习近平与莱特希泽握手，姆努钦站在莱特希泽身后。
路透社报导，数位已获知会议信息的消息人士告诉路透，几乎没有迹象表明谈判人员在胶着问题上取得重大进展，为未来几周习近平与特朗普可能的会晤铺平道路。
“重要问题上陷入僵局，”一位消息人士称。由于谈判是保密的，所有消息人士均不愿具名。
“双方在结构性改革和协议执行的问题上还有不小分歧。虽然称不上撞到了墙，但也不是梦想成真，”第二名消息人士称。
金融时报引述消息人士称，双方试图达成谅解备忘录，以促成两国领导人峰会。
第三名消息人士告诉路透，白宫对于稍早报导所称的特朗普政府在考虑将谈判截止期限延长60天的报导非常“恼火”。
美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦周五下午离开在北京下榻的酒店，未接受记者提问。
另据报道，两名熟悉谈判细节的人员告诉路透社，双方对于美国提出关于停止强迫技术转移以及保障知识产权的诉求仍无法达成共识。 然而，中方已承诺根据世界贸易组织的规定，调整企业补助计划的细节，并终止扭曲市场的细项。 但针对具体细节，中方并未多加说明。 美方代表对中国的承诺也抱持怀疑态度，因为中国一直都不愿公布企业补助的细节。
虽然美国总统特朗普本周稍早曾表示如果双方准备签署一个真正的协议，那他认为延长停战期限是有可能的。 但库德洛周四 (2月14日) 却强调目前白宫还尚未针对此事做决定。 此次在北京的贸易谈判主要是讨论技术性细节，包含如何确保双方遵循贸易协议。
为了降低美国对中国进口商品征收的关税，中国提议将在未来六年将向美国购买的半导体产品总价值提升到美金200亿。 然而路透社指出，中国其实早在去年春天就曾向美国提出此想法。
取消订单影响股市
白宫发言人桑德斯表示习近平与特朗普有在佛罗里达海湖庄园会晤的可能性。
消息指出，中国买家近期取消了先前向美国下的大豆订单，不仅影响了芝加哥谷物期货价格，也可能使美国股市出现震荡。 然而，美国总统特朗普周三仍向媒体表示他对贸易谈判的进展感到满意。
彭博社报导，特朗普在考虑将停战期限延长60天，但中国却提出延长90天的需求。 一个不具名人士告诉路透社在本周谈判开始前，中方并未提出延长90天的想法。 中国环球时报总编胡锡进也称外界谣传的延长停战期限是不正确的。 中国商务部发言人高峰周四 (2月14日) 则说他没有任何关于贸易谈判的消息。
虽然美国总统特朗普上周表示他没有计划在三月一日期限到前与习近平会面，但白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders) 却表示双方领袖有可能在特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园会晤。 中国外交部发言人华春莹指出特朗普已多次表示希望与习近平会晤，而中国也表态愿意与美国保持密切联系。 然而，她说她没有任何关于习近平出访的消息。
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