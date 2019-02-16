特朗普宣布国家紧急状态，在美墨边界建隔离墙

美国特朗普总统星期五说，他将签署行政命令，宣布国家紧急状态，兑现他在美墨边界建造隔离墙的承诺。
特朗普总统星期五上午在白宫发表有关国家安全以及南部边界人道危机的讲话。特朗普总统说，他将动用行政命令，绕过国会，调集联邦政府其他预算的数十亿美元用于建立隔离墙。
白宫新闻发言人桑德斯随后在推特上发布照片，证实特朗普总统已经签署了该项行政命令。
特朗普总统说，他将用大约80亿美元建造隔离墙。其中一部分是国会已经批准的，其余部分来自他的行政命令，包括通过国家紧急状态调用的资金。
美国参众两院星期四通过了一项获得两党议员支持的边界安全法案，向联邦政府拨款，从而避免政府再次关闭。但这项边界安全法案仅拨款14亿美元，用于在美墨边境上90公里长的一段建立屏障，大大少于特朗普总统要求的57亿美元。
特朗普竞选总统时承诺要在美墨边界建造隔离墙，并说墨西哥将支付费用。
民主党此前就已对宣布国家紧急状态提出强烈反对，指责特朗普总统滥用总统权力。一些因此而失去联邦政府资金的州还表示要提起法律诉讼。（VOA）
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