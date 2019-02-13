中纪委下令 孟宏伟妻山东政协常委身分遭撤

前国际刑警组织主席、中国公安部副部长孟宏伟去年落马，港媒报导，他的妻子 Grace Meng 因为卷入孟宏伟案，由中共中纪委直接指示， 1 月底被撤销山东省政协常委、委员。





星岛日报报导，孟宏伟的妻子曾被网路起底中文名叫做高歌，本身是商人，拥有香港身分证。在孟宏伟落马后，高歌在法国频频举办记者会喊冤，





山东省政协常委会 1 月 25 日召开第 5 次会议，审议通过关于免去高歌山东省政协常委职务及撤销其委员资格的决定。决定指出，这是“鉴于高歌涉及有关案件，根据中共中央纪委国家监委和中共山东省委建议”。





报导引述消息人士指出，前述提及的高歌就是孟宏伟妻子，拥有香港身分证。她作为“特别邀请人士”担任山东省政协委员，通常这一界别都来自港澳。





孟宏伟于 2018 年十一期间在北京被捕，高歌在法国公开寻求国际帮助的举动引发舆论关注，除了为夫喊冤，高歌 1 月接受法国媒体访问，称有人企图绑架她去捷克，她已向法国当局申请政治庇护。





高歌曾任新华锦集团有限公司副董事长，北京银行独立董事，媒体报导她是北京大学经济学博士、法律硕士，曾任中国民主建国会（民建）青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事等职务。





海外华媒“棱镜新闻”指高歌

10

年内取得

3

个不同专业的博硕士学位，博士毕业论文答辩期间更生下一对双胞胎，与此同时任职多家中国境内外大型企业集团高管，有造假之嫌。（中央社）

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