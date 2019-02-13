可信度高！三星S10宣传影片偷跑 这3大新功能超抢眼

三星 S10 系列下周即将登场，尽管相关功能与规格已经被曝光得差不多了，但官方始终没有点头承认任何传言。昨天越南三星偷跑，一共上传了三部 Galaxy S10 的介绍影片，揭露 3 大全新功能。这次不是谣言，而是真正的官方认证，可信度大幅提高。









第一段影片所释出的显然就是荧幕下指纹，预计采用超音波指纹技术，解锁速度更快更精准。值得注意的是，超音波最大的缺点是可能无法搭配荧幕保护贴。上月，周边厂商 Armadillotek 曾于推特表示，经过实机测试，他们发现 S10 的指纹辨识不支援保护贴，会影响其辨识精准度。









第二大功能则是针对 4K 影片拍摄，具备防手震的稳定效能。影片中能看到，数个荧幕上下晃动导致画面模糊，就唯有正中间的手机，微微左右移动，保持画面清晰。虽然没有实际拍摄画面比较，至少说明相比竞品，三星对于 S10 拍摄 4K 影片能力相当有信心。





上述两段影片中，也能看出三星偷偷在嘲讽刘海。影片内作为对比的手机，在荧幕上方都有黑黑一块，唯独正中间三星 S10 没有。即便过去两年吹起刘海风，三星始终没有选择跟进。预计今年的 S10 会采开孔式相机。









最后一则影片，则主打“反向无线充电”，先前美国联邦通信委员会的文件泄漏， S10 将支援这项功能，最高功率达 9W 。德国媒体《 WinFuture 》近期释出一张图片，就泄漏 S10 背后摆放着真无线耳机 Galaxy Buds ，外媒推测 S10 系列，将能以“反向无线充电”替耳机与相关设备供电。





另，根据综合外电传闻，

S10

的“电池”据传会有突破性的改善。爆料达人

Ice Universe

先前爆料一段三星的介绍影片，其中“电池”被视为压轴主打。去年

12

月也有相关爆料指出，

S10

会使用“石墨烯”电池技术，号称容量得以提升

45%

，充电速度更是

5

倍！充饱电只需耗费

12

分钟。目前，电池规格没有获得三星官方证实。（自由时报）

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