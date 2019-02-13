亚洲股市触及逾四个月高位 因寄望中美能达成贸易协议

亚洲股市周三小涨至逾四个月高位，因投资者乐观认为美国和中国有可能达成协议解决贸易争端。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数最多上涨0.5%，触及10月初以来最高位。
美国总统特朗普周二表示，他可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”，但不希望这么做，并希望在某个时候与中国国家主席习近平会面，以达成协议。
对于本周展开的新一轮美中谈判，双方官员均表达希望能进一步接近化解已持续七个月的贸易战。
“因贸易担忧及美国财政问题而累积的负面情绪，我们目前看到正在逐渐化解，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。
“风险资产若要纯粹因乐观情绪而动，美中贸易摩擦将必须在3月见到某种结束。也需要一个更长久性的解决对策避免美国政府关门。要记得我们目前还没走到这个地步。”
美国国会参与协商的议员周一晚间称，他们已经就边境安全资金达成一项临时协议，将避免周六再现政府部分关门情景。美国总统特朗普周二对国会谈判代表达成的边境安全协议表示不满。
华尔街所谓的“恐惧指数”--Cboe波动率指数(VIX)隔夜降至14.95，为四个多月来最低水平。
随着避险意识暂时消退，公债遭抛售，收益率上涨。指标10年期美债收益率延续隔夜涨势，升至近一周高点2.694%。
美元处于守势，因中美贸易谈判出现希望，投资者将资金转移至风险更高的资产。
美元指数报96.697，隔夜结束了持续八个交易日的涨势，从两个月高点回落。
欧元兑美元EUR=小幅走高至1.1333美元，上日涨0.5%、从三个月低点1.1258反弹。
美元/日圆JPY=持稳在110.57。
新西兰元一度跳涨1.4%至一周高点0.6829，此前新西兰央行维持官方隔夜拆款利率(OCR)在纪录低位1.75%不变，并强调政策将在相当长一段时间内保持宽松。
大宗商品方面，美国原油期货涨1.0%至每桶53.64美元，周二涨1.3%。
油价周三上涨约1%，因石油输出国组织(OPEC)表示1月已大幅减产，且美国制裁冲击委内瑞拉的石油出口。(路透社)
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