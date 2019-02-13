亚洲股市触及逾四个月高位 因寄望中美能达成贸易协议





亚洲股市周三小涨至逾四个月高位，因投资者乐观认为美国和中国有可能达成协议解决贸易争端。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数最多上涨 0.5% ，触及 10 月初以来最高位。

















美国总统特朗普周二表示，他可能会让与中国达成贸易协议的 3 月 1 日最后期限 “ 推迟一段时间 ” ，但不希望这么做，并希望在某个时候与中国国家主席习近平会面，以达成协议。





对于本周展开的新一轮美中谈判，双方官员均表达希望能进一步接近化解已持续七个月的贸易战。





“ 因贸易担忧及美国财政问题而累积的负面情绪，我们目前看到正在逐渐化解， ” 大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。





“ 风险资产若要纯粹因乐观情绪而动，美中贸易摩擦将必须在 3 月见到某种结束。也需要一个更长久性的解决对策避免美国政府关门。要记得我们目前还没走到这个地步。 ”





美国国会参与协商的议员周一晚间称，他们已经就边境安全资金达成一项临时协议，将避免周六再现政府部分关门情景。美国总统特朗普周二对国会谈判代表达成的边境安全协议表示不满。





华尔街所谓的 “ 恐惧指数 ”--Cboe 波动率指数 (VIX) 隔夜降至 14.95 ，为四个多月来最低水平。





随着避险意识暂时消退，公债遭抛售，收益率上涨。指标 10 年期美债收益率延续隔夜涨势，升至近一周高点 2.694% 。





美元处于守势，因中美贸易谈判出现希望，投资者将资金转移至风险更高的资产。

美元指数报 96.697 ，隔夜结束了持续八个交易日的涨势，从两个月高点回落。





美元 / 日圆 JPY= 持稳在 。 110.57





新西兰元一度跳涨 1.4% 至一周高点 0.6829 ，此前新西兰央行维持官方隔夜拆款利率 (OCR) 在纪录低位 1.75% 不变，并强调政策将在相当长一段时间内保持宽松。





大宗商品方面，美国原油期货涨 1.0% 至每桶 53.64 美元，周二涨 1.3% 。





油价周三上涨约 1% ，因石油输出国组织 (OPEC) 表示 1 月已大幅减产，且美国制裁冲击委内瑞拉的石油出口。 ( 路透社 )









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