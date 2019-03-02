中国2月官方制造业和非制造业PMI双降 生产仍偏弱待政策发力

路透北京2月28日 - 中国2月官方制造业和非制造业PMI双双回落，其中制造业PMI因春节淡季因素降至三年低位，非制造业PMI环比下降0.4个百分点至54.3。总体来看，工业生产仍偏弱，经济仍处下行态势，不过，国内需求出现边际转好迹象、企业信心有所恢复，企稳因素开始增加。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至三年来低位49.2，且为连续第三个月位于荣枯分水岭下方。
“结合库存数据看，我们认为经济进入主动去库存的特征越来越明显。”联讯证券的李奇霖、张德礼称，2月制造业PMI的下降有一定的春节因素，生产指数十年来首次跌破荣枯线，增长动能依然较弱。
他们分析，目前尚难言经济在边际上已经出现好转，1月超预期的社融数据对经济的支撑作用如何还有待观察，未来还需加大以基建投资为主体的逆周期调控力度。
数据显示，2月综合PMI产出指数为52.4，比上月回落0.8个百分点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，从需求侧看，新订单指数重回扩张区间，市场需求有所恢复，随着“六稳”政策措施的加快推进，企业预期明显改善，生产经营活动预期指数升至四个月以来的高点，高技术制造业继续领跑。
不过，由于外部环境错综复杂，进出口指数低位运行，其中，新出口订单指数为2009年2月以来最低点。“新出口订单指数和进口指数分别为45.2和44.8，均持续位于临界点以下，在全球增长势头减弱和贸易保护主义加剧的影响下，对外贸易压力较大。”赵庆河称。
从分项指数来看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，新订单指数高于临界点，生产指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。从企业规模看，大型企业PMI为51.5，比上月上升0.2个百分点，继续高于临界点；中、小型企业PMI为46.9和45.3%，分别比上月下降0.3和2.0个百分点，均位于临界点以下。
国家金融与发展实验室特聘研究员蔡浩指出，中美贸易谈判取得阶段性进展，美国政府延迟对中国增加关税的背景下，企业对短期的经营信心有所恢复。再加上1月创历史新高的天量社融的影响下，预计制造业PMI指数将在3月触底反弹。
中美贸易磋商近日释放更积极的信号。美国总统特朗普周一表示，如果美中两国能够弥合现有分歧，那么他可能很快与中国国家主席习近平签订协议结束贸易战。他说协商人员“非常，非常接近”达成协议。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
2月官方PMI数据表现不佳冲淡了做多人民币情绪，人民币兑美元即期早盘震荡小升，中间价则小跌暂时脱离逾七个月高点；数据对债市情绪上略有支撑，不过作用不是很大，早盘现券收益率略下行，国债期货窄幅波动，其中10年期主力合约早盘尾段突然跌至平盘下方。中国股市沪综指.SSEC早盘收跌0.35%。
**建筑业活动好于历史同期**
中国2月官方非制造业商务活动指数环比下降0.4个百分点至54.3，低于上月的54.7。服务业运行总体平稳支撑非制造业平稳较快增长，其中建筑业活动好于历史同期，暗示基建或已加码发力。
统计局数据显示，服务业商务活动指数为53.5，比上月微落0.1个百分点。从行业大类看，铁路运输业、航空运输业、电信广播电视和卫星传输服务、货币金融服务和租赁及商务服务业等行业商务活动指数位于55.0以上较高景气区间；房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点。
值得注意的是，建筑业商务活动指数为59.2，比上月回落1.7个百分点，建筑业景气度高位回调。“同样受春节与南方雨水天气影响，但却显着好于历史同期表现。”华泰固收张继强团队称。
他们并指出，自该数据统计以来，2月建筑业PMI环比均有回落，2011、2016年2月环比分别回落3、2.6个百分点。1、2月地方债的巨额发行已预示基建加码发力，公募信托政策落地有望进一步输血基建，预计一季度起基建投资增速反转走高。
不过，年初以来商品房销售遇冷、去化率持续下降均预示房地产投资高位回落压力，基建与地产力量对抗将是决定经济走势的关键。
统计局的赵庆河亦认为，建筑业保持在较高景气区间，总体仍保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为66.7，比上月和上年同期分别上升2.2和1.0个百分点，继续位于高位景气区间，表明随着气候转暖，建筑业有望继续保持快速发展。
在中国物流信息中心的武威看来，受建筑业和大宗商品批发业淡季回调的影响，非制造业增速稍有放缓，但继续保持平稳较快增长的态势。服务业运行相对稳定，需求持续回升。投资与消费继续发力稳增长的动力基础依然较好。
“金融对实体经济支持力度有所增强，居民消费升级趋势继续显现。”他称，企业预期改善，市场信心有所增强。
中国国家发展改革委员会周二发布报告称，初步预计2019年固定资产投资运行将呈现企稳态势，中高端制造业、现代服务业投资成为主要拉动力，从时间趋势看，2019年投资增速可能呈现出前高后低运行特征。
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