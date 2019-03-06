韩国称朝鲜承诺拆除的导弹发射场有部分恢复迹象

韩国联合通讯社周二报导，韩国情报机构侦测到朝鲜一处导弹发射场有部分恢复迹象。朝鲜在去年的首次特金会做出承诺后，该发射场原本已开始拆除。





韩联社引述听取韩国国家情报院 (NIS) 简报的议员称，恢复工作发生在朝鲜东仓里导弹发射场，涉及更换顶棚和门扇。





该报导并未说明恢复工作是在何时侦测到的，但几天前，第二次特金会上周突然谈崩，双方歧见主要在于朝鲜愿意限制其核计划的程度，以及美方放松制裁的意愿有多大。





去年在新加坡首次峰会时，特朗普在会后记者会中说，朝鲜领导人金正恩承诺，朝鲜一处主要导弹发动机测试基地将很快地进行拆除。





特朗普当时并未明确指出是哪一处基地，但后来一位美国官员对路透说指的是西海卫星发射基地，而该基地就位于东仓里。





记者请求置评时，白宫请记者询问美国国务院，后者未立即做出回覆。一位美国官员说，韩国 NIS 在这方面的可信度很高，但该官员补充说，情报中所描述的修复工作似乎不是特别令人担心，肯定不是那种恢复导弹试射等级的修复工作。朝鲜 2017 年以来已暂停导弹试射。





上周在河内举行的特金会失败，引发对有关美朝对话前景的质疑。





美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周一表示，他希望美国将在未来几周派一个代表团前往朝鲜，但他未给出承诺。





虽然朝鲜官媒上周表示，两国领导人在峰会上决定继续会谈，但朝鲜外务省副相崔善姬对记者表示，金正恩 “ 可能会失去达成协议的意愿 ” ，并质疑继续协商的必要性。





美国国务院发言人 Robert Palladino 在新闻简报会上表示，美国仍保持着与朝鲜的 “ 定期联系 ” ，但他未透露峰会之后双方是否在沟通。





韩国联合通讯社报导，据国会官员从情报官员处了解到的消息，朝鲜宁边 5 兆瓦核反应堆自去年底以来一直未运行。这与国际原子能机构之前的一份报告一致。





韩联社引述消息人士报导，没有重启该钚反应堆的迹象，丰溪里核试验场的隧道自

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月宣称炸毁以来，一直保持关闭状态，无人值守。

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路透社

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