日本建首支消防机器人队伍 耗时5年花费13.8亿日元

据日本《读卖新闻》6月2日报道，日本第一支消防机器人部队已在千叶县市原市消防局部署。千叶县是沿海等地区工业区的所在地，这支机器人消防员部队将在消防员难以到达的危险地点与大火进行战斗。

据悉，这支被命名为“Scrum Force”的消防部队由4个消防机器人组成：空中监视和监视机器人“天空之眼”、地面机器人“陆地之眼”、软管展开机器人“硬式卷筒（延伸软管）”，以及“水炮”机器人。“Scrum Force”意味着这支队伍这些机器人具备在骚乱中执行各项任务的能力。

队伍中的4个消防机器人是一套完整的消防系统，是在2011年东日本大地震发生，引发当地石化企业火灾后研发的。火灾发生时，由于高温，消防队员无法到达火灾现场。为了解决这一问题，日本内务部消防灾害管理局耗费了5年时间和13.8亿日元开发出了这套消防机器人系统。





接下来，消防灾害管理局计划将机器人系统部署到日本全国工业园区的消防部门。

如今，像这样的消防机器人的应用正在全球快速发展。今年4月，巴黎圣母院发生火灾后，政府也派出了最新的机器人消防系统完成危险的灭火工作。

据《大众机械》杂志今年4月报道，随着巴黎圣母院屋顶火势失控，这座建筑面临倒塌的威胁时，巴黎消防队撤回了消防员，随后派来了一名最新的队员——坦克式机器人“巨人（Colossus）”。在它的帮助下，消防队员成功扑灭了大火，将这座850年的历史建筑从大火中救了回来，没有平民或消防队员在这个过程中丧生。

“当时的情况很糟糕，但看到他们把这种机器人投入到消防工作中，并保护消防员，真令人赞叹。”另一家消防机器人制造公司总裁迈克尔·豪在接受《大众机械师》采访时说道。他还指出：“（在消防工作中）我们总是需要人的因素，但机器人已被证明是一个重要的消防工具。这百分之百是未来的趋势。”





巴黎圣母院火灾发生后 巴黎市消防队派出“巨人（Colossus）”前往抢险救灾 图据《大众机械》杂志

“巨人”机器人消防员主要通过两种方式为消防员提供帮助：第一，制造“僵持状态”，在消防员和危险大火环境间建立安全缓冲带；第二，让消防员腾出时间完成其他任务。

与巴黎消防队合作开发“巨人”的法国鲨鱼机器人公司联合创始人卡巴拉表示，如果在人工操作的情况下，“巨人”配备的水炮通常需要三个人同时操作，而当水管充满水时，需要十个人共同操作。但因为有了“巨人”，这些人工力量可以用于执行另一项任务，比如救人，或是抢救巴黎圣母院中的无价艺术品。

卡巴拉称，这是一款旨在将人类从危险中解救出来的机器人，发明它的不是为了取代人类，而是为消防员提供行动支持。

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