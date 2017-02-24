杀金正男的VX神经毒剂，从何而来？
马来西亚警察总长丹斯里卡立今日确认，金正男是死于VX神经毒剂。
在回答记者提问时，卡立披露，杀害金正男的其中一名女嫌犯在被捕后，曾经出现呕吐症状，疑似受VX神经毒剂影响。
此前，马来西亚警方根据监控录像指出，两名女嫌犯在向金正男脸上涂抹液体之后，马上前往洗手间清洗双手，之后逃离现场。
马来西亚东方网根据消息称，两名女嫌犯或已经注射解毒剂。
但根据卡立上述所说，其中一名女嫌犯的VX毒性没有完全被消解。
作为毒性最强的神经毒剂，且被联合国列为化学武器的VX，到底是从何而来？
据美国《国家利益》杂志指出，VX神经毒剂只需要微量便可致命。因此，立卡也表示，如果该化学物质是以微小剂量被带进马来西亚境内的话，是很难被检测到的。
不过，他表示，用于杀害金正男的VX毒剂到底是从国外运进，或是在马来西亚境内制造的，警方目前仍在对此进行调查。
调查之余，马国警方也联系原子能执照局，对金正男遇袭的吉隆坡第二国际机场进行检测和清理，以避免VX神经毒剂残留现场。由于VX毒剂的液体形态非常稳定，不容易蒸发，因此容易残留。
于此同时，马来西亚警方也从吉隆坡的一间高级公寓单位搜获一批化学物品。
根据《星报》报道，警方根据一名落网嫌犯提供的线索，逮捕了一名约30岁的马来西亚籍男子，并依据后者的口供突击了疑似用于制度的公寓单位。
星洲网指出，被突击的公寓，距离朝鲜籍嫌犯李正哲落网的地点，仅差2.7公里。
该名马来西亚籍男子、以及被搜获的化学物品是否与金正男案有关，目前仍在调查中。
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